أ.ف.ب: إسرائيل تقصف جنوب لبنان وأنباء عن قتلى وجرحى

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الأحد، بأن طائرات مسيرة ساهمت بتحييد المواطنين العائدين إلى قراهم في جنوب لبنان، من خلال إلقاء العديد من القنابل.

وشهدت المنطقة، منذ ساعات الصباح الأولى، عودة عدد كبير من الأهالي إلى قراهم، خاصة في حولا وميس الجبل، حيث عبر البعض الطريق في وادي الحجير سيرا على الأقدام.

وأطلقت قوات الجيش الاسرائيلي، النار وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان، متسببة بمقتل شخص على الأقل وإصابات نحو 20 آخرين.

وتأتي هذه التطورات في اليوم الذي كان محدداً لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وانتهت مهلة الستين يوماً لاتفاق الهدنة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فجر الأحد، وبينما أعلن الجانب الإسرائيلي تمديد المهلة بالإبقاء على قواته في المناطق الجنوبية، كثّف لبنان اتصالاته الدبلوماسية مع جهات دولية للضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار 1701 والانسحاب من أراضيه.