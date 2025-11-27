أف.بي.آي: الهجوم قرب البيت الأبيض "عمل إرهابي"

شفق نيوز- واشنطن

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، يوم الخميس، أن الهجوم الذي وقع قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن "عمل إرهابي"، وما زال التحقيق جارياً لكشف تفاصيله

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "مستمرون في التحقيق في إطلاق النار قرب البيت الأبيض على أنه عمل إرهابي".

وتابع: "سنحقق بشكل دقيق في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن".

ولفت مدير المكتب إلى عزمهم على "تحقيق العدالة بشأن هذا العمل الإرهابي الشنيع في العاصمة واشنطن".

من جانبها أكدت المدعية العامة للعاصمة واشنطن أن "عنصري الحرس الوطني المصابان لا يزالان في وضع حرج"، مبينة أن "مطلق النار لا يزال في أحد المستشفيات ونفرض عليه رقابة مشددة".

وببنت المدعية العامة، أن "مطلق النار قاد سيارته من ولاية واشنطن غربا إلى العاصمة حيث استهدف 2 من الحرس الوطني"، متابعة: "نعمل مع شركائنا الفيدراليين لفحص سجل الهجرة وإجراءات التدقيق لمطلق النار، ومن المبكر الكشف عن دوافعه لكننا نبحث الأمر".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت يوم أمس الأربعاء، بإصابة عسكريين على الأقل إثر إطلاق نار وقع على بعد مبانٍ قليلة من البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن مصادر مطلعة أن العسكريين المصابين "قد يكونا من الحرس الوطني"، فيما أكدت شرطة واشنطن وقوع الحادث قرب مبنى المكتب التنفيذي للرئيس أيزنهاور الذي يعمل فيه العديد من موظفي البيت