في 6 أشهر.. الأبيض المتوسط "يبتلع" أكبر عدد من المهاجرين منذ 2017

شفق نيوز/ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأربعاء، تسجيل أكبر عدد من الضحايا المهاجرين الذين قضوا غرقاً في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2017، فيما بينت أن الأرقام الحقيقية أعلى من المعلن عنها.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشره موقع "D.W عربية" الألماني إنه "بصورة إجمالية توفي أو فُقد ما لا يقل عن 1874 شخصاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بحسب ما ورد في بيانات صادرة عن مشروع المهاجرين المفقودين الخاص بالمنظمة".

وبينت انه "تم تسجيل 1108 أشخاص خلال نفس الفترة من العام الماضي".

وأضافت المنظمة أن "في عام 2017، لقي ما لا يقل عن 2278 مهاجراً حتفهم في ثلاثة طرق عبر البحر المتوسط، بالمقارنة مع وفاة 2946 شخصاً في عام 2016، وفي المجمل، توفي ما لا يقل عن 27 ألفاً و633 شخصًا في طرق البحر المتوسط منذ عام 2014، وفقًا لتلك البيانات".

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن "الأرقام الحقيقية أعلى -على الأرجح- من المعلن عنها"، مشيرة إلى أن "العديد من القوارب تغرق دون العثور عليها على الإطلاق".

وكانت أسوأ مأساة هذا العام حتى الآن هي غرق قارب مكتظ قبالة سواحل اليونان في أيار/ مايو الماضي، ما أسفر عن وفاة مئات المهاجرين الذين كانوا انطلقوا من ليبيا سعيًا للوصول إلى أوروبا.