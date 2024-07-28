في 3 محافظات.. الأمن العراقي يضبط عشرات الأطنان ومئات الآلاف من علب الأدوية المهربة (صور)

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، عن ضبط عشرات الأطنان ومئات الآلاف من الأدوية والمواد الطبية المهربة في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط دار يستخدم لخزن أدوية ومواد طبية بصورة مخالفة".

وبين أنه "جرى متابعة خط سير إحدى العجلات بعد نقلها للأدوية من دار إلى مذخر لغرض خزنها، وبعد جمع المعلومات والأدلة الكافية تم القبض على متهمين إثنين ومصادرة نحو 116 ألف علبة دوائية داخل الدار".

وأضاف "كما تمكنت مفارزنا في محافظة صلاح الدين من ضبط بناية مكونة من 13 غرفة بداخلها نحو 30 طناً من الأدوية المهربة والمخالف خزنها للضوابط الصحية ومنها تم استخراجه من (الصحيات)".

وتابع الجهاز "وفي محافظة نينوى تم ضبط مخزنين مخالفين لخزن الأدوية بداخلهما أكثر من 75 ألفاً من الحبوب الدوائية الممنوعة، كما جرى ضبط عجلة تحتوي على نحو 140 ألف علبة دوائية حاول سائقها ومن يرافقه إخفاءها تحت صناديق من مادة الموز، ليتم مصادرة الأدوية والقبض على الشخصين".

وأكد أنه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".