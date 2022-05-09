في "يوم أوروبا".. ماكرون يدعو لإنشاء مجموعة سياسية تضم أوكرانيا والاليزيه ينتقد "رجعية" روسيا 

شفق نيوز/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين إلى إنشاء "مجموعة سياسية أوروبية" لضمّ أوكرانيا خصوصًا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق “عقودًا”.

وقال ماكرون في كلمة بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا واطلعت عليه شفق نيوز إن “هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن”.

واوضحت تقارير صحفية نقلاً عن قصر الإليزيه أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار، اليوم، ستراسبورغ للترويج (لأوروبا قوية) ومستعدة لإنجاز الإصلاحات اللازمة لتلبية تطلعات مواطنيها، كما سيتوجه في زيارة رسمية إلى برلين دعما للصداقة الفرنسية-الألمانية تزامنا مع (يوم أوروبا)، ويتوقع أن يغتنم رمزية ذكرى التاسع من أيار/مايو من أجل تجديد التزامه الأوروبي".

وتحتفل أوروبا في التاسع من أيار/مايو بـ"يوم أوروبا"، ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية في العام 1945 مع عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو في خضم حرب أوكرانيا، في ما اعتبرته الرئاسة الفرنسية "مواجهة بين نموذجين" للسلطة.

وبحسب تقديرات الاليزيه للنموذجين فأولهما سيكون في ستراسبورغ مكان انعقاد المؤتمر حول مستقبل أوروبا ، حيث "سيكون هناك تأكيد على قوة الديمقراطيين الليبراليين وتنوعهم وعلى حرية التعبير".

كما ان في الجهة المقابلة في موسكو، سيكون "تأكيد للقوة ولنموذج يقوم على الرجعية التاريخية يهرق الدماء على أرض أوكرانيا".