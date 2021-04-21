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في يوم واحد.. وفيات قياسية لإيران لم تشهدها حتى في حربها مع العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-21T20:16:40+0000
في يوم واحد.. وفيات قياسية لإيران لم تشهدها حتى في حربها مع العراق

شفق نيوز / شهدت إيران، أمس الثلاثاء، دفن أكبر عدد من الوفيات خلال يوم واحد، منذ خمسين عاما، وهو ما اعتبره الرئيس التنفيذي لمنظمة (مقبرة) "بهشت زهراء"، أصعب وأكثر يوم حزنا.

وأوضح سعيد خال، أن "147 من ضحايا كورونا و200 آخرين توفوا لأسباب أخرى دفنوا في مقبرة (بهشت زهراء) يوم الثلاثاء"، لافتا إلى أن "عدد الموتى كان غير مسبوق حتى في تاريخ الحرب العراقية الإيرانية".

وأشار إلى أن "عدد ضحايا كورونا ليلة العيد (عيد النوروز) بلغ 9 أشخاص فقط".

يذكر أن العدد الرسمي لضحايا كورونا يوميا في إيران، والذي وصل إلى 80 شخصاً قبل رحلات النوروز، بلغ نحو 400 شخص في الأيام الأخيرة.

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