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في يوم دامٍ.. 8 قتلى ومئات الجرحى في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-17T05:50:20+0000
في يوم دامٍ.. 8 قتلى ومئات الجرحى في إيران

شفق نيوز/ لقى 8 أشخاص مصرعهم حتى الآن وأصيب أكثر من 1300 آخرين منهم 87 شخصا فقدوا أحد أطرافهم، في يوم "ناري" شهدته إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألف و300 آخرين عندما قفزت حشود في مختلف أنحاء إيران فوق النيران والألعاب النارية في مهرجان النار السنوي قبل رأس السنة الإيرانية.

وقال رئيس خدمات الطوارئ، بير حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي، إن "من بين 1300 مصابا، فقد 87 أحد أطرافهم، بسبب الألعاب النارية والمتفجرات محلية الصنع".

وبدأت الاحتفالات عند غروب الشمس أمس الثلاثاء، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وتجاهل كثيرون تحذيرات السلطات من التجمعات في الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من جائحة كوفيد-19، وفقا لرويترز.

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن الشرطة اعتقلت 25 شخصا في العاصمة طهران.

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