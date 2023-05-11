في يومه الثالث.. القصف المتبادل يودي بحياة 28 فلسطينياً وإسرائيلياً ودعوات دولية لوقف العنف

شفق نيوز/ يتواصل لليوم الثالث على التوالي التصعيد الخطير بين الفصائل المسلحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حيث يتبادل الجانبان الرشقات الصاروخية والغارات الجوية، لترتفع حصيلة القتلى لغاية اليوم الخميس، إلى مقتل 28 فلسطينياً وإسرائيلياً في صراع لم تفلح الدعوات الدولية في وقفه.

ووفقاً لوكالة "القدس" للأنباء، فإن 25 فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة، في غارات متفرّقة شنّها الجيش الإسرائيليّ منذ بدء التصعيد فجر يوم أمس الأول الثلاثاء، أحدهم قيادي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت الوكالة أن الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق رشقات من الصواريخ، باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، ودوّت صافرات إنذار في مدينة عسقلان، وفي مستوطنات غلاف غزة، وفي تل أبيب وضواحيها، وفي بئر السبع كذلك، التي استُهدفت برشقات صاروخية، شملت إطلاق 400 قذيفة صاروخية على الأقل.

بدورها أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين على الأقل اليوم بصاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة رحوفوت وسط إسرائيل بالقرب من العاصمة تل أبيب.

وقالت الشرطة "تم الإعلان عن وفاة شخص" بعد سقوط صاروخ على مبنى، مضيفة أن شخصين آخرين أصيبا بجروح متوسطة.

وهذا أول قتيل على الجانب الإسرائيلي منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.

وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا من برلين، دعوا اليوم الخميس، إلى وقف "إراقة الدماء" ووضع حد للعنف.

وأعرب وزراء الخارجية عن "قلقهم البالغ" إزاء التصعيد، وأكدوا على "وقف فوري وشامل لإطلاق النار يضع حدا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولإطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل"، مشيدين بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف القصف.

وأدان الوزراء "تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات الجارية في غزة والتي أسفرت بشكل غير مقبول عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال".

وأعلنت الدول الأربع أنها ستعمل مع كل الأطراف من أجل تمهيد الطريق أمام "استئناف عملية سياسية ذات مصداقية".

وشدد وزراء الدول الأربع على "وجوب وضع حد لكل ما يسبب التوتر ويثير أعمال عنف، بما في ذلك الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض جدوى حل (إقامة) دولتين وآفاق سلام عادل ومستدام".

ودعا الوزراء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أن "ينفّذوا بدقة" تعهدات قطعوها في الأردن في شباط/ فبراير وجددوها في مصر في آذار/ مارس، من أجل تجنب مزيد من العنف.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 550 صاروخا من القطاع على المناطق الاسرائيلية دون التسبب بوقوع إصابات. وأكد الجيش أنه من بين هذه الصواريخ فإن 440 صاروخا تجاوزت الحدود، بينما قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض 154 صاروخا، بينما سقطت خمسة صواريخ داخل القطاع. ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، بحسب خدمات الطوارئ.