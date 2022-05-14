في إيران.. مقتل 3 متظاهرين باحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز

شفق نيوز/ أفاد موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، يوم السبت، بارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى ثلاثة قتلى في مدينة فرسان التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري جنوب غربي إيران.

وذكر الموقع المؤيد للاحتجاجات، أن "حميد قاسم بور، لقي مصرعه الليلة الماضية الجمعة خلال إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن؛ جراء مشاركته في مسيرة احتجاجية بمدينة فرسان".

وبين أن المتظاهر أصيب برصاصة في رأسه من قبل قوات الأمن في فرسان، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وبذلك ارتفع عدد القتلى إلى ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز شهدت إضرام النار في بعض المتاجر، الأمر الذي دفع الشرطة لاعتقال عشرات "المحرضين".

وبدأت الاحتجاجات بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد وهو ما أدى لزيادة الأسعار 300% لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين.

وتعتزم الحكومة طرح قسائم إلكترونية في الشهرين المقبلين لكميات محددة من الخبز بالسعر المدعوم، في حين ستطرح البقية بسعر السوق. وسيجري إضافة سلع غذائية أخرى في وقت لاحق.

ولم تؤكد السلطات الرسمية الإيرانية بعد عدد القتلى والجرحى أو المعتقلين في صفوف المتظاهرين الذين يواصلون تنظيم مسيرات احتجاج ليلية في عدة مدن؛ رفضًا لقرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أوقف الدعم عن سلع أساسية، من بينها اللحوم والألبان والزيوت والدجاج.

من جانبه، أكد عضو البرلمان عن مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، أحمد آوايي، السبت، مقتل أحد المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة في خوزستان.

وقال أحمد آوايي في حديثه لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية "الشخص الذي قُتل في التجمعات الأخيرة في خوزستان لم يكن من مواطني دزفول وكان من سكان أنديمشك".