في أول مقابلة بعد الإنتخابات.. ترامب يتهم "آلات" بنقل آلاف الأصوات لبايدن

شفق نيوز/ جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مهاجمته لخصمه الديمقراطي، الفائز برئاسة الولايات المتحدة جو بايدن، متحدثاً عن أن بعض آلات التصويت حولت آلاف الأصوات إلى بايدن.

وقال ترامب في أول مقابلة تلفزيونية مع "فوكس نيوز" الأميركية بعد الانتخابات، إن بلاده شهدت أكبر عملية تزوير، وأن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه.

وأضاف أن القادة الأجانب يتصلون بجو بايدن، ليقولوا له إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق، مشيراً إلى أنه يعرف أشخاصا تلقوا اثنين أو ثلاث أو أربع بطاقات اقتراع عبر البريد.

وتابع ترامب بأن هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيالاً كبيراً، إنه أكبر تزوير في بلادنا، مضيفاً أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت، مجددا تأكيده على أن هذه الانتخابات مزورة بالكامل.

وأشار إلى أنه تم إلقاء بطاقات التصويت، وأنه ذهب إلى المكبات حيث ألقيت البطاقات، مضيفاً أن لديه المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطيا للتأكيد على ما يقول، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها.

وقال ترامب إن ما جرى في جورجيا كارثي، معتبرا أن حاكم جورجيا كان عارا وأنه أخطأ حين أيده يوما ما "يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة ولن أتحدث عن التواريخ التي يتحدثون عنها لتحديد الفائز".

وتساءل ترامب، كيف لجو بايدن أن يتفوق على هيلاري كلينتون ويتخطى أصوات حصل عليها باراك أوباما في الولايات المتأرجحة وحتى بين الأمريكيين السود؟.

وقال إن هناك أشخاصا من الموتى صوتوا وهذا يعني أن هناك من صوت بدلا منهم، مردفاً بأن هناك قصة طويلة وقد حدث تزوير ضد إرادة الشعب الأمريكي.