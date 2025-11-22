في أول لقاء بينهما.. ممداني يصف ترمب بـ"الفاشي"

شفق نيوز- واشنطن

شهد اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، لحظة صراحة كبيرة بين الطرفين، حول العداء بينهما، خاصة وصف ممداني للرئيس بأنه "فاشي".

فعندما سُئل العمدة عما إذا كان لا يزال يعتبر ترمب "فاشيا" كما وصفه سابقا، بدأ ممداني بالإجابة ليقاطعه ترمب قائلا: "لا بأس، ببساطة قل نعم، هذا أسهل من الشرح. أنا لا أمانع". وانتهى الأمر بأن أجاب ممداني بـ"نعم".

وجاءت هذه اللحظة على الرغم من الطابع الإيجابي الذي غلب على اللقاء، والذي وصفه ترمب بأنه "رائع ومثمر للغاية".

وأكد الرئيس الأميركي، وهو من أبناء نيويورك، على رغبتهما المشتركة في نجاح المدينة، وتحدثا عن قضايا مثل الإسكان وتكاليف المعيشة.

كما قلل ترمب من شأن تهديداته السابقة بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك، قائلا: "أتوقع أن أساعده، لا أن أضره".

وخلافا لبعض الأصوات في حزبه، رفض ترمب وصف ممداني بـ "الجهادي"، معتبرا إياه "رجلا عقلانيا".

من جهته، ركز ممداني على ضرورة معالجة غلاء المعيشة لسكان نيويورك، معربا عن تقديره للحوار ومتطلعًا للعمل معا.