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في أول زيارة منذ القطيعة.. بن سلمان إلى قطر ضمن جولة خليجية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-06T15:52:03+0000
في أول زيارة منذ القطيعة.. بن سلمان إلى قطر ضمن جولة خليجية

شفق نيوز/ يعتزم ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان، القيام بجولة خليجية يلتقي فيها رؤساء وملوك وامراء الدول الخليجية ومن بينها قطر.

جاء ذلك وفقا لبيان ملكي أوردته وكالة الانباء السعودية "واس".

وزيارة بن سلمان الى قطر تعد الاولى منذ القطيعة الخليجية عام 2017.

وجاء في البيان السعودي، أنه "بناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلتقي خلالها قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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