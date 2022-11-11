في أول زيارة لمصر.. وزيرة تستقبل بايدن والسيسي يغيب عن المطار

شفق نيوز / وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة ، في أول زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة منذ توليه منصب الرئاسة للمشاركة في قمة المناخ، فيما "تغيب" الرئيس المصري عن استقباله في المطار.

وقالت وكالة "سي ان ان" الأمريكية في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في "قمة المناخ"، ولم يكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موجودا في استقبال بايدن في المطار لدى وصوله".

وأضاف التقرير أن "وزيرة التخطيط المصرية، هالة سعيد كانت باستقبال بايدن".

وسيشارك الرئيس الأمريكي في القمة المنعقدة في شرم الشيخ، بعد يوم من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لبايدن إلى مصر منذ توليه منصب الرئاسة الأمريكية عام 2021، ومن المقرر أن تستغرق زيارته إلى مصر 3 ساعات سيلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أن يغادر متجها إلى كمبوديا.