في أول تقرير منذ 2014.. الأمم المتحدة تكشف عدد قتلى الحرب السورية

شفق نيوز/ قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب السورية، إن 350209 أشخاص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ عشر سنوات، مضيفا أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".

ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هوياتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس 2011 ومارس 2021"، وأضافت أن واحدا من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفلا.