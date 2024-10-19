في أول تصريح رسمي.. نتنياهو: إيران ومحورها سيدفعون ثمن محاولة اغتيالي

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن إيران ومحورها سيدفعون ثمن محاولة اغتياله وعائلته بعد استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، في أول تصريح رسمي بعد الحادثة.

وكتب نتنياهو في تدوينة له على منصة إكس، إن "وكلاء إيران الذين حاولوا اليوم اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحا.. هذه المحاولة لن تردعني ولن تردع إسرائيل عن مواصلة حربنا ضد أعدائنا من أجل النهضة".

وأضاف: "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر إن كل من يمس مواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا"، مردفاً بالقول: "سنواصل القضاء على الإرهابيين وسنستعيد المختطفين من غزة وسنعيد سكاننا إلى الشمال، وسنحقق كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال".

وكان مصدر في مكتب نتنياهو، قال في وقت سابق من اليوم، إن إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك عقب استهداف مسيرة لمنزله في قيساريا، مؤكداً أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيساريا، صباح اليوم.

من جانبها، ذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن طائرة بدون طيار أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".