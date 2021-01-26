في أول اتصال مع بوتين.. بايدن يعبر عن قلقه من أنشطة روسيا

شفق نيوز/ قال البيت الأبيض إن أول محادثة هاتفية جرت، الثلاثاء، بين جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة يومية أن بايدن تحدث عن القلق إزاء أنشطة روسية، منها معاملة المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وأضافت أن من الموضوعات التي تناولها الزعيمان اقتراح بايدن تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا لخمس سنوات، ودعم واشنطن "القوي لسيادة أوكرانيا" في وجه الاعتداءات الروسية المستمرة.

وفي موسكو قال الكرملين في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفيا اليوم الثلاثاء بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد معاهدة نيو ستارت.