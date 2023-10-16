في هجوم هو الأعنف منذ تسعة أيام.. إسرائيل تمطر غزة بالصواريخ والقذائف

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام، يوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بغارات عنيفة ومكثفة بالطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة المناطق الشرقية لقطاع غزة، في هجوم وصف بالأعنف من بدء النزاع الأخير مع حماس في يومه التاسع.

وقالت محطة RT، إن الغارات استهدفت الشوارع والمفترقات شرق غزة بمنطقة الشجاعية وسوق الجمعة والمنطقة الواقعة بين حي الشجاعية وحي الزيتون، في ما يسمى بـ "الحزام الناري".

وفجر اليوم الاثنين، شنت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي عدة غارات عنيفة ومكثفة نحو مناطق وسط وشمال مدينة غزة، أسفرت عن مقتل 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني وإصابة اثنين بجراح خطيرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.