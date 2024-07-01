في موسم الحج.. السعودية توقف 155 شخصاً بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (النزاهة)، يوم الاثنين، توقيف 155 شخصا بعد تحقيقها مع 382 مشتبها به في قضايا يتعلق بعضها بموسم الحج.

وقالت الهيئة في بيان إنها خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي أجرت 924 جولة رقابية، و9623 جولة رقابية أخرى بالمشاعر المقدسة، والجهات الخدمية خلال موسم الحج.

وأضافت أنها حققت مع 382 شخصا يتبعون وزارات الداخلية والعدل والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتجارة والنقل والثقافة، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوقفت الهيئة من بينهم 155 شخصا، تم اتهامهم في جرائم فساد تشمل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال، مشيرة إلى أن منهم من تم إطلاق سراحه بكفالة.

وكانت السعودية أعلنت أن أكثر من 1300 شخص توفوا خلال أدائهم مناسك الحج التي تزامنت مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة، مشيرة إلى أن غالبية المتوفين هم "من غير المصرّح لهم بالحج"، وهو ما حال دون وصول كثيرين منهم إلى الخدمات الحيوية مثل الحافلات والخيام المكيفة.

وتوفي 658 مصريًا خلال الحج، 630 منهم غير مسجّلين، وفق ما أفاد دبلوماسيون عرب وكالة فرانس برس.

وسلطت الوفيات الضوء على التحديات التي تواجه الجهات المنظمة لموسم الحج في ظل تجلي تأثيرات تغير المناخ في المنطقة، إذ أثارت إلزامية التسجيل والحصول على تصاريح رسمية للوصول إلى مثل هذه الخدمات القلق من أن الحجاج غير المسجلين قد يتعرضون بشكل متزايد لدرجات حرارة مرتفعة تهدد حياتهم.

وفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع أسعار رحلات الحج الرسمية بعض المسلمين إلى اللجوء لطرق غير رسمية أقل تكلفة لأداء الفريضة، رغم افتقار الرحلات غير الرسمية إلى الموافقات اللازمة، واستغلال تخفيف القيود على بعض أنواع التأشيرات السعودية الأخرى.

وقال مسؤولون سعوديون إن 1.8 مليون شخص أدوا فريضة الحج هذا العام، وهو عدد مماثل للعام الماضي، 1.6 مليون منهم من خارج البلاد.

وكل عام يؤدي مئات الآلاف من المسلمين شعائر الحج في مكة بعد حصولهم على التصاريح اللازمة لذلك، خصوصا أن كل دولة لديها حصة محددة لعدد حجاجها.