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في مكالمة استغرقت 62 دقيقة.. بايدن وبوتين يبحثان نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-12T18:14:36+0000
في مكالمة استغرقت 62 دقيقة.. بايدن وبوتين يبحثان نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن البيت الأبيض أن "المكالمة استغرقت 62 دقيقة".

وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع ماكرون أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

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