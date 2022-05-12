في مساعٍ لردم الهوة بين واشنطن وطهران.. أمير قطر في إيران

شفق نيوز/ يسعى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة يجريها اليوم الخميس إلى إيران، للمساعدة في إنهاء الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وعرض التلفزيون القطري لقطات لوصول الأمير تميم بن حمد إلى مطار مهر آباد بطهران، حيث كان في استقباله نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر. وذكر أن قضايا ثنائية وإقليمية ودولية ستأتي في جدول الأعمال خلال الزيارة.

وفي وقت لاحق؛ التقى أمير قطر بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي. وتأتي الزيارة فيما لا يزال منسق الاتحاد الأوروبي يحاول إحياء الاتفاق النووي في إيران بعد أن توقفت محادثات فيينا منذ أشهر بسبب مطالبات طهران لواشنطن برفع تصنيفها للحرس الثوري من قوائم المنظمات الإرهابية.

وبينما صورت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الزيارة على أنها دليل على توسع إيران في العلاقات مع دول المنطقة، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على الزيارة، الأحد، قوله إن زيارة الأمير كانت تهدف إلى إعادة أطراف الاتفاق النووي إلى "أرضية وسطى جديدة".

واستضافت قطر الرئيس الإيراني في فبراير/ شباط الماضي. وعلى الرغم من صغر مساحتها، تلعب الإمارة الخليجية دورا استراتيجيا كوسيط ومفاوض هادئ في منطقة تعج بالصراعات الطائفية والسياسية. وتسمح علاقات قطر مع كل من واشنطن وطهران لها بنقل وجهات النظر بين الجانبين.

وكانت آخر زيارة لأمير قطر إلى إيران في يناير/ كانون الثاني 2020، لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن عقب مقتل قاسم سليماني القائد الكبير في الحرس الثوري على يد الولايات المتحدة أثناء زيارته للعراق.

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه بعد هذه الرحلة "سيتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى دولة خليجية".