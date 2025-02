في مباراة حضرها ترامب.. توقيف رجل رفع علمي فلسطين والسودان (فيديو)

شفق نيوز/ أوقفت القوى الأمنية الأمريكية رجلا دخل إلى وسط الملعب ورفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية.

وخلال العرض الغنائي لنجم الراب كندريك لامار في استراحة الشوط الأول من مباراة السوبر بول، رفع الرجل العلمين قبل أن يطارده أفراد الأمن ويطرحوه أرضا.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يلوح بالعلم الفلسطيني والعلم السوداني أثناء وقوفه على سيارة GNX التي استخدمها المغني خلال أدائه، وذلك خلال المباراة التي جمعت كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز يوم الأحد.

وقد كتب على العلم "غزة" و"السودان". وبعد أن اقترب منه أحد أفراد الأمن، قفز من المنصة المرتفعة وركض في المنطقة السفلية لمدة 45 ثانية تقريبا، محاولا تفادي الراقصين الذين كانوا يحملون رايات ضخمة. لكن الأمن تمكن في النهاية من السيطرة عليه وطرحه أرضا، قبل أن يتم إخراجه من المكان من قبل عدة حراس أمنيين.

The best part of the super bowl 🇵🇸🇸🇩 A protester manages to sneak into the half time show to showcase a Palestine and Sudan flag. pic.twitter.com/i2BUFVx99Z