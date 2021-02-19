في ألمانيا.. "قطة" تترشح لمنصب العمدة والسلطات ترفض لعدم بلوغها السن القانوني!

شفق نيوز/ واجهت السلطات المحلية في إحدى الولايات الألمانية موقفاً في غاية الغرابة والطرافة، إلا مصدر هذا الموقف بدا جاداً في مطلبه الغريب والمنافي للعقل، حيث قام بترشيح "قطته" إلى منصب عمدة المدينة، وهدد باللجوء للقضاء بعد رفض مطلبه الغريب هذا.

وذكر موقع دويتشه فيله عربية الألماني، أن مدينة دمين، وهي من المدن الصغيرة في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الألمانية، إذ لا تتجاوز مساحتها نحو 81 كيلو متراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها تقريبا 11 ألف شخص، وتستعد في الأسابيع المقبلة لانتخابات سيتم بموجبها اختيار عمدة جديد لها.

إلا أن هذه المدينة الصغيرة، استطاعت أن تجذب أنظار وسائل إعلام ألمانية بطريقة قد لا تخطر على البال، حيث أن قطة تدعى "كفاركي" ترشحت لمنصب عمدة المدينة الصغيرة، ورغم أن سلطات المدينة رفضت ترشيح هذا الحيوان، إلا أن صاحبها لا يرغب بالاستسلام، ويعتزم اللجوء للقضاء.

وأشار الموقع إلى أن سلطات مدينة دمين، بررت رفض طلب ترشح القطة بـ"عدم استيفاء شروط الترشح"، فضلا عن أن إمضاء المرشح غير موجود على الاستمارة، زيادة على عدم استيفاء شرط ألا يكون عمر المرشح أقل من 18 عاماً.

وتبلغ القطة "كفاركي" من العمر ست سنوات فقط، ويتمسك مالكه تورستن لوهر بطلب ترشح قطته إلى منصب عمدة المدينة، كما أن بعض المحامين عرضوا تقديم دعم قانوني مجاني لمالك القط، الذي سيقاضي سلطات المدينة إذا لم توافق على طلب ترشح قطته لهذا المنصب المهم، فيما قد تجد سلطات المدينة نفسها في مأزق بسبب إصرار المالك على موقفه.

ويرى تورستن لوهر أن فكرة ترشيح قطته لمنصب عمدة مدينة دمين قد ساهمت في خلق النقاش والجدل، مضيفاً أنه في حال تمكنه من الفوز بمنصب العمدة، فإنه سيدعم القضايا الخاصة بحماية الحيوان، والحد من حركة السيارات في مدينة دمين وغيرها من القضايا.

في المقابل، يعتقد وولفغانغ ميغتس أستاذ القانون العام في جامعة روستوك الألمانية، أنه لا توجد فرصة بالمرة لإمكانية ترشح القطة "كفاركي" لمنصب عندة مدينة دمين، مضيفاً أن قانون الانتخابات واضح وحاسم.