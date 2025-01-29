في أكبر هجوم.. روسيا تسقط أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أنها أسقطت أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية فوق تسع مناطق خلال الليل، في إحدى أكبر الهجمات ضد أراضيها منذ بداية الحرب.

وبحسب "فرانس برس"، قالت الوزارة، في بيان عبر تلغرام، إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت خلال الليل 104 طائرات مسيّرة أوكرانية".

وقد تسبب حطام مسيّرة بنشوب حريق في مصفاة في منطقة نيجني نوفغورود (وسط غرب)، بحسب السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وأسقط الجزء الأكبر من المسيرات فوق مناطق كورسك وبريانسك (غربا)، مع اعتراض أعداد أقل فوق سمولينسك وتفير وبيلغورود وأماكن أخرى.

وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن مدنيًّا أصيب في ضربة على مبنى سكني.

وأضاف على تلغرام: "نقل رجل أصيب بجرح في الصدر بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة بيلغورود رقم 2"، مشيرًا إلى أن مباني وسيارات تضررت.

وقال الجيش الأوكراني، إن روسيا شنّت هجومًا بطائرة مسيّرة خلال الليل، ما أدى إلى إطلاق إنذارات جوية في مناطق أوكرانية عدة.