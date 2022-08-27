في أفريقيا.. الجفاف يقتل ملايين الماشية ومخاوف من "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

شفق نيوز/ حذرت الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القرن الأفريقي بسبب شح الأمطار للعام الخامس على التوالي، ما يهدد بنزوح أكثر من مليون شخص بحثاً عن الماء والطعام.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس" اليوم، أن مواسم الأمطار الشحيحة السابقة أدت إلى نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير المحاصيل وإجبار 1,1 مليون شخص على النزوح من ديارهم بحثا عن الطعام والماء.

وتوقعت المنظمة الأممية أن يزداد الجفاف "المدمر" في القرن الأفريقي سوءاً مع موسم الأمطار الشحيحة، مشيرة إلى أن كلاً من إثيوبيا وكينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، ومن المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئاً.

وقالت الناطقة باسم المنظمة كلار نوليس، في مؤتمر صحفي في جنيف "الجفاف سيستمر"، مضيفة أن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الأفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر.

وتابعت "للأسف، تظهر التوقعات احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة".

ويتوقع أن تشهد المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد حتى نهاية العام.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في المنطقة التي ضربها الجفاف ارتفع إلى 22 مليونا.

وعادة ما يساهم موسم الأمطار الذي يستمر من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر بما يصل إلى 70% من المتساقطات السنوية الإجمالية في الأجزاء الاستوائية من منطقة القرن الأفريقي الكبرى خصوصا في شرق كينيا.

وقال مدير مركز المناخ الإقليمي لشرق أفريقيا التابع للمنظمة الأممية،غوليد أرتان، إن التوقعات تظهر أنه سيكون هناك موسم أمطار شحيح خامس على التوالي في القرن الأفريقي، مضيفا "في إثيوبيا وكينيا والصومال، نحن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة".