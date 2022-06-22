في فرنسا.. مسؤولة رفيعة بالدولة متهمة بالاغتصاب

شفق نيوز/ أعلن القضاء الفرنسي، يوم الأربعاء فتح تحقيق بحق سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية كريسولا زاخاروبولو، لاتهامها بالاغتصاب.

وقالت النيابة العامة في باريس انها فتحت تحقيقاً بعد تقديم شكويين ضد الفرنسية من أصول يونانية، كريسولا زاخاروبولو، تتعلقان بوقائع جرت في إطارعملها كطبيبة نسائية بحسب صحيفة "ماريان" الأسبوعية التي كشفت القضية.

وفُتح التحقيق بعد يومين من تقديم الشكوى الأولى في 25 أيار/ مايو،أما الشكوى الثانية فقد كانت في 16حزيران/ يونيو.

وكانت وقائع الشكوى الثانية ضمن "إطار طبي" في عام 2016 وتتعلق بامرأة بالغة بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر مقرب من الملف.

وزاخاروبولو البالغة من العمر46 عاما، هي نائبة أوروبية منذ 2019، عُينت سكرتيرة دولة الشهر الماضي، وهي عضوة في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي تغير اسمه مؤخرا ليصبح "النهضة".

وكلفت الحكومة الفرنسية زاخاروبولو بإعداد تقرير حول الانتباذ البطاني الرحمي في العام الماضي، وهو موضوع كرست نفسها له لسنوات، وقدمت تقريرها في كانون الثاني/ يناير إلى الإليزيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه إلى مسؤول بالحكومة الفرنسية اتهامات من هذا النوع، بل وجهت اتهامات بالعنف الجنسي إلى العديد من الوزراء الفرنسيين، مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي استهدفته شكوى بالاغتصاب، أسقطت في البداية ثم أعيد فتح الملف لتقرر النيابة إغلاق الملف وعدم القيام بملاحقة قضائية في مطلع عام 2022، كما اتُهم مؤخرا، وزير التضامن داميان آباد بالاغتصاب.

وأشارت النيابة في باريس إلى أنها لن تفتح تحقيقا أوليا بهذا الشأن.

ويأتي الإعلان عن التحقيق بشأن زاخاروبولو في الوقت الذي يواجه فيه ماكرون مأزقا منذ الأحد، بعد أن مني معسكره بخسارة الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية.