في غضون ساعات.. ألف مهاجر يدخل إلى إيطاليا

شفق نيوز / وصل أكثر من ألف مهاجر خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الأحد، إلى إيطاليا، فيما ينتظر مئات آخرون أسعفتهم سفن إنسانية في مرفأ استقبال.

وأنقذت سفينة تجارية وخفر السواحل، أمس السبت، أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قارب صيد قبالة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا، وتم نقلهم إلى موانئ عدة في صقلية.

كما وجدت السلطات على متن القارب خمس جثث لمهاجرين، لقوا حتفهم في ظروف لم تحدد بعد.

وبحسب منظمات غير حكومية وسلطات إيطالية، وصل إلى جزيرة لامبيدوزا، نحو 522 شخصًا من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال، خصوصاً ليل السبت الأحد، على متن خمسة عشر قاربًا مختلفًا أبحروا من تونس وليبيا.

ووفق وسائل الإعلام الإيطالية، فإن مركز الاستقبال في هذه الجزيرة الأقرب إلى إفريقيا منه إلى إيطاليا مكتظ، ويضم حاليًا نحو 1200 شخص علماً أن سعته من 250 إلى 300 شخص، حسب وكالة "أنسا".

وتواصل منظمات غير حكومية معنية بالإنقاذ البحري، إنقاذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط.

ووصل 34 ألف مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا بين الأول من يناير/كانون الثاني، و22 يوليو/تموز الجاري، بالمقارنة مع 25 ألفا و500 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي و10 آلاف و900 في 2020، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.