"في أعنف قصف من داخل الأراضي السورية".. المرصد: استهداف قاعدة للتحالف الدولي بـ15 صاروخاً

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الإثنين، باستهداف قاعدة للتحالف الدولي في دير الزور بـ15 صاروخاً في قصف وصفه بـ"الاعنف" داخل الاراضي السورية.

وأشار المرصد في بيان إلى "تعرض قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة لقوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشمالي، لقصف صاروخي مصدره الميليشيات المدعومة من إيران بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، حيث تعرضت القاعدة للقصف بنحو 15 صاروخاً في أعنف قصف من داخل الأراضي السورية، ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية".

وأضاف المرصد، "كما هاجم طيران مسيّر تابع للميليشيات قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للتحالف في ريف دير الزور الشرقي بعد منتصف الليل أيضاً".

كما دوت انفجارات في منطقة قاعدة الشدادي التابعة لقوات التحالف بريف الحسكة، وفقاً للمرصد.

وكانت انفجارات عنيفة دوت بعد منتصف الليل في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور بالتوازي مع استمرار اندلاع النيران في المنطقة، تزامنا ذلك، مع سقوط قذائف صاروخية في قاعدة حقل العمر شرقي دير الزور الذي يعد أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومنذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري فأنه تم استهداف قواعد “التحالف الدولي”. 32 مرة، توزعت على النحو التالي: 6 على قاعدة التنف، و7 على قاعدة حقل العمر النفطي، و5 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 5 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك.

ويأتي هذا الاستهداف لقواعد التحالف الدولي، بعد غارات امريكية امس الأحد، استهدفت دير الزور وخلفت 8 قتلى بينهم عراقيون.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة شنت غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا رداً على هجمات طاولت جنودا أميركيين.

واعتبر أن الضربات تأتي "رداً على هجمات على جنود أميركيين في العراق وسوريا، مضيفا أن "الضربات شملت منشأة تدريب ومنزلا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا".

وطالت الغارات الأمريكية وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، "مستودعات أسلحة وذخائر ومنصة إطلاق صواريخ في كل من حسرات بريف البوكمال، ومزارع الحيدرية بالقرب من مدينة الميادين، حيث ضربت 4 انفجارات على الأقل البوكمال وانفجار عنيف الميادين سمع صداه إلى البوكمال على خلفية القصف الأميركي".

ورصد المرصد، "ارتفاع حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران إلى 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطيرة".