في إعلان نادر.. الديوان الملكي السعودي يعلن رقود الملك سلمان في المستشفى

شفق نيوز/ أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى فحوصات طبية ومنظاراً على القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وجاءت النتيجة سليمة.

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك البالغ من العمر 86 عاما، الذي يقود الدولة النفطية منذ العام 2015.

و نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي قوله في بيان؛ إن الفريق الطبي قرر بقاء الملك في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

وجاء في البيان أن الملك سلمان "دخل مساء السبت ... مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية".

وكان الملك سلمان دخل المستشفى في الرياض في مارس لإجراء "فحوصات طبية" و"تغيير بطارية منظم ضربات القلب"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما خضع في يوليو 2020 لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام 2010 عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

ومنذ تسلّمه الحكم بعد وفاة اخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز، أطلقت المملكة سلسلة إصلاحات اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، إضافة إلى منح مزيد من الحقوق للنساء، لكنها تبنت سياسة خارجية حازمة، ودخلت في حرب اليمن على رأس تحالف عسكري.