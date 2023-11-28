في إعلان مفاجئ.. الرئاسة التركية تعلن إلغاء زيارة الرئيس الايراني إلى أنقرة

شفق نيوز/ في تصريح يشوبه الغموض؛ أعلنت الرئاسة التركية تأجيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، دون أن تذكر أسباب التأجيل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة التركية قولها؛ إن الرئيس الإيراني إبراهيم لن يقوم بهذه الزيارة، ولم يتضح ما إذا كانت الزيارة أُلغيت أو أُرجئت.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال: "سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر".

وبحث رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي أمس الاثنين تطورات الأوضاع في غزة وأكد أن شعب غزة هو الذي يقرر مصیر ومستقبل غزة اعتمادا على حركة "حماس" حكومة شرعية وقانونية قائمة على التصويت العام بهذا القطاع، وليس الولايات المتحدة.