في أعقاب زلزال تركيا.. تحذير لدول البحر المتوسط من "تسونامي"

شفق نيوز / طالبت إدارة الطوارئ الكوارث التركية (آفاد)، مساء الاثنين، سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط، بالابتعاد عن الشواطئ.

وجاء في بيان لإدارة الكوارث التركية: "على مواطنينا الابتعاد عن الساحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 50 سم".

في المقابل، حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال، في أعقاب زلزال تركيا.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أجنبية، بتفعيل تحذير من حدوث "تسونامي" في كل من اليونان وفرنسا وإيطاليا، التي تطل على البحر المتوسط.

وبوقت سابق من اليوم، تعرضت الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان، وجنوب تركيا، إلى هزة أرضية شديدة بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

لكن إدارة الكوارث التركية، أفادت في نبأ عاجل، بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.