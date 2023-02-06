في أعقاب الزلزال المدمر.. نتنياهو: سنرسل مساعدات إلى سوريا

شفق نيوز / أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستعد لإرسال مساعدات إلى كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

وقال نتنياهو: "بناء على طلب الحكومة التركية، وجهت إرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية"، مضيفا: "تم تلقي طلب أيضا للقيام بذلك لعدد كبير من المصابين في الزلزال في سوريا. وبالتالي فقد أصدرت تعليماتي للقيام بذلك".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان على "تويتر": "إسرائيل سترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى تركيا جراء وقوع الزلزال العنيف فيها. هذه المساعدات ترسل أيضا لمساعدة أهالي الضحايا والمحتاجين والمنكوبين في سوريا".