سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في شهر واحد.. قرابة 700 قتيل وجريح بنزاعات عرقية في اثيوبيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-09T14:31:12+0000
في شهر واحد.. قرابة 700 قتيل وجريح بنزاعات عرقية في اثيوبيا

شفق نيوز/ كشف كبير الوسطاء الاثيوبي، ايندال هايلي، يوم الجمعة، عن أكثر من 670 شخصاً بين قتيل وجريح خلال شهر واحد، بسبب نزاع عرقي في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن هايلي قوله، ان الاشتباكات بين قوميتيّ االأمهرة والأورومو خلال شهر آذار الماضي، أسفرت عن مقتل 303 أشخاص وإصابة 369 آخرين الى جانب احتراق 1539 منزلا، في حصيلة قياسية لأعمال العنف قبل انتخابات حزيران المقبل.

يشار الى وجود العديد من القوميات في إثيوبيا، فضلا عن نحو 100 لغة يمكن تقسيمها إلى 4 مجموعات لغوية رئيسية هي: السامية، والكوشية، والأومية، وجميعها من الأسرة الآفروآسيوية، كما أن هناك مجموعة رابعة تنتمي إلى النيلية وهي جزء من أسرة نيل الصحراء اللغوية.

وتتركز قومية الأورومو في أوروميا بوسط إثيوبيا، ويشكلون نحو 34% من عدد السكان البالغ نحو 103 ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعملون بالزراعة والرعي.

ولدى الأورومو تقويمهم الخاص المبني على ملاحظات فلكية. أما التراتبية الخاصة بنظامهم الاجتماعي، المعروف باسم غادا، فتعطي أهمية كبيرة لعامل السن، فعلى رأس الهرم يوجد الأكبر سنا الذين يُنظر إليهم باعتبارهم الأكثر حكمة ولذلك تتم استشارتهم في أوقات الحروب والزواج.

أما الأمهرة فهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في اثيوبيا ويتحدثون اللغة الأمهرية، وهي اللغة الرسمية للجمهورية الاثيوبية، ويشكلون نحو 27% من عدد السكان.

وبحسب المعتقد التقليدي فإن أصول الأمهرة ترجع إلى سام الابن الأكبر لنوح الذي وردت قصته في العهد القديم.

ويستخدم الأمهرة الأمثال والأساطير لتلقين التعاليم الأخلاقية للأطفال، ويشتهرون بالمأكولات المليئة البهارات مثل الفلفل الحار والزنجبيل والثوم، وهم من أكثر الناس استهلاكا للقهوة.

وهناك شيء مثير يتعلق بالأمهرة فأعضاء العديد من المجتمعات الرعوية والريفية لا يحبون ارتداء الأحذية، ولديهم نظام أبوي يشتهر بقوامة الرجال على النساء في مجتمعهم.

related

إعدام العشرات رمياً بالرصاص في أثيوبيا

Date: 2020-09-17 18:15:49
إعدام العشرات رمياً بالرصاص في أثيوبيا

سقوط مروحية عسكرية سودانية على حدود أثيوبيا

Date: 2021-01-13 10:53:44
سقوط مروحية عسكرية سودانية على حدود أثيوبيا

إحباط مخطط يستهدف سفارتيّ الإمارات في إثيوبيا والسودان

Date: 2021-02-03 20:57:36
إحباط مخطط يستهدف سفارتيّ الإمارات في إثيوبيا والسودان

أول تعليق لإيران حول مخطط الهجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا

Date: 2021-02-16 12:54:24
أول تعليق لإيران حول مخطط الهجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا

بعد معارك شرسة.. الجيش السوداني يستعيد أراض حدودية مع إثيوبيا

Date: 2021-03-01 08:14:57
بعد معارك شرسة.. الجيش السوداني يستعيد أراض حدودية مع إثيوبيا