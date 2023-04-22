في سوريا.. ضبط مخبأ "إستراتيجي" لداعش يحوي مليون دولار ومصوغات ذهبية

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن اكتشاف مخبأ إستراتيجي داخل مزرعة تابعة لتنظيم داعش يضم بداخله أموالاً ومصوغات ذهبية تصل قيمتها الى مليون دولار، في محافظة الرقة السورية.

وقال المرصد السوري وفقاً لمصادره، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية، داهمت خلال الأيام الماضية، مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم مزرعة البغدادي، وذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان سيطرة تنظيم داعش على المنطقة".

وأضاف أن "المداهمة جاءت بعد معلومات للأمريكان و(قسد) بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله 3 غرف مموهة بشكل دقيق تضم 4 براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموالاً تقدر بنحو مليون دولار أمريكي، أما القسم الثاني من المخبأ وُجِدَ فيه أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة ضمن مناطق سيطرة (قسد)، وتم نقل الأموال والأسلحة إلى أحد المستودعات المشتركة بين (قسد) والقوات الأمريكية".

يذكر أن تنظيم داعش سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن يُهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي و"قسد" في العام 2017.

وأشار المرصد السوري في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى أن قوات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية نفذت عملية أمنية في قرية قيروان بريف القامشلي شمالي الحسكة، وعثرت خلال العملية على مخبأ سري لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية والأحزمة الناسفة ومفخخات لتنظيم داعش.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر تنظيم داعش كانوا يعتمدون على المخبأ في تنفيذ عملياتهم الانتحارية والهجمات المباغتة ضمن منطقة سيطرة "قسد" في شمال وشرق سوريا، وسبق أن عثرت قوات سوريا الديمقراطية على مخابئ في تلك المنطقة.