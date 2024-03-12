في سابقة من نوعها.. "رمضان مبارك" تزيّن شوارع فرانكفورت الألمانية

شفق نيوز/ في سابقة من نوعها، على مستوى ألمانيا، ووفقاً للسلطات والإعلام المحلي، ازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكشف رسمياً عن لافتة كبيرة كتب عليها "رمضان مبارك" وعرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساءً تمت خلاله إضاءة شارع للمشاة بوسط المدينة يعج بالمطاعم والمقاهي.

وهي المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، بحسب السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.

ورحبت النائبة الأولى في بلدية مدينة فرانكفورت نرجس إسكندري غرونبرغ باللفتة "الرائعة" التي تشهد على "التعايش السلمي بين جميع سكان فرانكفورت".

وقالت مطلع الأسبوع "في أوقات الأزمات والحروب تعد هذه الإضاءة علامة أمل للجميع وتعزز تماسك مجتمعنا الحضري والمتنوع".

ويبلغ عدد سكان فرانكفورت، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم.

وبحسب صحيفة "بيلد" تم أيضاً نشر زينة رمضان في شوارع مدينة كولونيا لأول مرة رغم أنه تم تمويلها من تبرعات خاصة وليس من الأموال العامة.

ورحب فرع فرانكفورت لـ"مجلس التنسيق الإسلامي" بالمبادرة التي اعتبرها علامة على "الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني لمدينتنا العالمية".

من جهته، دان روبرت لامبرو النائب الإقليمي بولاية هيسن والذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الرأي، ما وصفه بأنه "خضوع للإسلام"، حسب تعبيره.

وتأتي هذه المبادرة من عضو المجلس البلدي عمر شحاتة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس. وأوضح لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" أنه استلهم خطوته من مدينة لندن التي أضاءت شوارعها للمرة الأولى خلال شهر رمضان العام الماضي.

ورداً على انتقادات حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قال "كثيرون في فرانكفورت متحدون ضد اليمين المتطرف ومعاداة السامية والعنصرية المعادية للمسلمين".