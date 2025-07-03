في سابقة "تاريخية".. كولومبيا تضبط "غواصة مسيرة" لتهريب المخدرات

شفق نيوز – متابعة

كشفت قوات البحرية الكولومبية، يوم الخميس، عن ضبط غواصة مسيرة عن بُعد تُستخدم لتهريب المخدرات مجهزة بهوائي "ستارلينك" لتتبع المسارات في الملاحة البحرية.

ووصفت وكالة "فرانس برس"، ذلك بأنه "تقدم لافت" لأساليب العصابات في تهريب المخدرات.

وقالت أن الغواصة تم العثور عليها بالقرب من مدينة سانتا مارتا، مع ترجيحات بأنها كانت في مهمة تجريبية، وسط تحذيرات أمنية من تطور تقنيات التهريب ومخاطرها على الملاحة الدولية.

وأشارت إلى قوات البحرية الكولومبية ضبطت "غواصة مسيرة" مخصصة لتهريب المخدرات، وذلك في سابقة بتاريخ البلاد، قادرة على نقل نحو طن ونصف من الكوكايين.

وتعتمد عصابات المخدرات في كولومبيا، التي تعد أكبر منتج للكوكايين عالمياً، منذ سنوات طويلة على الغواصات لتهريب المخدر إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

إلا أن السلطات لم تعلن قبل اليوم عن اكتشاف غواصة يجري تشغيلها عن بعد دون الحاجة إلى قائد بشري.

وكشف بيان للبحرية أن الغواصة المسيرة، التي عثر عليها قرب سواحل مدينة سانتا مارتا المطلة على البحر الكاريبي، لم تكن تحمل كوكايين وقت ضبطها، مرجحة أن تكون في رحلة اختبارية أولية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح قائد البحرية الأدميرال خوان ريكاردو روزو أن "الغواصة تشغلها شبكات إجرامية ومزودة بتقنيات مصممة لتفادي رصد الرادارات".

وأشار أيضاً إلى أن اكتشاف هذه الغواصة يعكس لجوء العصابات إلى تطوير أنظمة أكثر تعقيداً، وهو ما يصعب من مهام حماية الأمن البحري الدولي.

الصور التي وزعتها البحرية أظهرت مركباً رمادي اللون شبيهاً بالغواصات، مع هوائي قمر صناعي بارز في المقدمة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أكدت متحدثة باسم البحرية أن الهوائي تابع لشركة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك، والتي تقدم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وفي سياق متصل، كانت البحرية الكولومبية قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أن غواصات محملة بالكوكايين تعبر المحيط الهادئ، انطلاقاً من كولومبيا ووصولاً إلى أستراليا.