في زيارة مفاجئة.. بايدن يتجول في كييف برفقة زيلينسكي ويعلن دعماً عسكرياً بـ500 مليون دولار

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، وعقد مع نظيره الأوكراني زيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل.

وتجول الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف، كما زار حائطاً تذكارياً لقتلى الجيش الأوكراني في كييف.

وذكرت وكالة أكسيوس الإخبارية عن مسؤول أوكراني، إن "بايدن اجتمع مع زيلنسكي وعدد من كبار الوزراء الأوكرانيين صباح اليوم".

ونقلت رويترز، عن بايدن قوله إن "أوكرانيا سوف تحصل على دعم عسكري جديد بحزمة مساعدات قدرها 500 مليون دولار ستعلن الثلاثاء".

وأضاف ان "الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا سيتضمن ذخيرة هايمارس".

وتابع بايدن من كييف، "سأعلن تسليم أوكرانيا معدات هامة تشمل ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة".

وقال بايدن، "سنعلن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية".

من جهته، قال زيلينسكي، إن "زيارة بايدن تكتسب أهمية قصوى وإشارة قوية على دعم جميع الأوكرانيين".

ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.