في زيارة استثنائية إلى هولندا.. ماكرون: يجب أن نقلل من اعتمادنا على الآخرين ونعزز السيادة الأوروبية

شفق نيوز/ وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الهولندية أمستردام، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك فيليم ألكسندر.

واستقبل الملك الهولندي فيليم ألكسندر وعقيلته الملكة ماكسيما، الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته بريجيت، وسط مراسم رسمية في القصر الملكي في أمستردام.

وزيارة ماكرون التي تستغرق يومين، تعد أول زيارة لرئيس فرنسي إلى هولندا منذ عام 2000.

وعقب المراسم، وضع الزعيمان أكاليل الزهور على النصب التذكاري الوطني لضحايا الحرب العالمية الثانية في أمستردام.

وفي كلمة ألقاها في العاصمة الإدارية لاهاي، عرض ماكرون رؤيته لمستقبل أوروبا، وقال إنه يجب على أوروبا أن تكون قادرة على حماية نفسها، والتركيز على استقلاليتها وسيادتها.

وأضاف أن الاقتصادات الأوروبية ليست مجهزة كما يلزم، كما يجب "أن نقلل من اعتمادنا على الآخرين ونعزز السيادة الأوروبية، فالسوق الأوروبية الموحدة هي طريقنا، لافتا إلى أن روسيا حاولت استخدام الطاقة كسلاح كما شنت حربا همجية على أوكرانيا".

وقال إن "السيادة تعني اختيار شركائنا".

وتأتي زيارة ماكرون بعد أيام قليلة على زيارة أجراها إلى الصين، وتصريحاته لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية حول ضرورة "أن تقلص أوروبا ارتباطها بالولايات المتحدة، وألا تنجر إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان". لكن في المقابل، تتزامن زيارة الرئيس الفرنسي إلى هولندا في وقت يشعر فيه الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الاعتماد المفرط على الصين في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.