في رواية جديدة.. مسؤول إيراني: "واتساب" وراء اغتيال هنية

شفق نيوز/ قال مسؤول إيراني، يوم الاثنين، إن تطبيق "واتساب" كان وراء تحديد مكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واغتياله في طهران.

وقال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، محمد حسين ساعي، للتلفزيون الإيراني، إنه "من الشائع في دول المنطقة الاعتقاد بأن استخدام الهواتف المحمولة يوفر أساسًا التجسس على المستخدمين".

وتابع: "أهم الفرضيات المتعلقة باغتيال هنية هي أن هذا الإجراء تم التخطيط له وتنفيذه من خلال استخدام تطبيق واتس آب".

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الحرس الثوري وحركة حماس اغتيال إسماعيل هنية في محل إقامته شمال العاصمة الإيرانية، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

واتهمت إيران وحلفاؤها في المنطقة إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال، في حين طرحت طهران عددًا من الروايات بشأن كيفية تحديد مكان هنية وطريقة اغتياله.

وكان آخر بيان نشره الحرس الثوري قد أشار إلى أن عملية الاغتيال تمت عن طريق صاروخ موجه، بينما لم يحدد مكان إطلاقه.