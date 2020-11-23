في رسالة غير مسبوقة.. مجلس الخبراء بإيران: الإسلام والنظام يعيشان وضعاً صعباً

شفق نيوز/ في رسالة لأعضاء هيئة رئاسة مجلس الخبراء، انتقد قرابة 300 معلم ورجل دين بالحوزة الدينية في قم إلغاء اجتماعات مجلس الخبراء بسبب انتشار كورونا، ووصفوا أوضاع "الإسلام والنظام" بالحساسة، داعين إلى عقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات حاسمة بشأن أداء حسن روحاني.

يذكر أن مهمة مجلس خبراء القيادة المكون من 88 رجل دين والذي يرأسه أحمد جنتي (93 عامًا) هي تعيين وعزل المرشد الإيراني وتقييم أعماله كل 6 أشهر، بينما لم يتطرق المجلس في جلساته الماضية قبل انتشار فيروس كورونا سوى إلى قضايا عامة والخروج بتوصياته لتحسين الأوضاع في البلاد.

ويأتي نشر هذه الرسالة في وقت ألغى فيه مجلس الخبراء اجتماعين له بسبب تفشي كورونا في مارس (آذار) 2019، وأغسطس (آب) 2020.

وفي هذه الرسالة التي كتبها عدد من رجال الدين في قم تم وصف مجلس الخبراء، بمن فيهم أحمد جنتي، وإبراهيم رئيسي، ومحمد علي موحدي كرماني، وأحمد خاتمي، وعباس كعبي، ومحسن قمي، وهاشم حسيني بوشهري؛ بـ"معقل الأمة"، واتهام حسن روحاني بعدم التعاون في حل المشاكل الحالية. بحسب إيران انترناشيونال.

وقال كاتبو الرسالة، وهم في الغالب من رجال الدين المؤيدين للنظام، في خطابهم إلى هيئة رئاسة مجلس الخبراء: "في هذا الوضع الحساس، حيث يعيش الإسلام والثورة والنظام والشعب وضعًا صعبًا، ينبغي أن تكون حصون الأمة في طليعة السعي لحل المشاكل، لكن للأسف نشهد إلغاء اجتماعات مجلس الخبراء بذريعة كورونا".

وأضاف الموقعون على هذه الرسالة، في جزء من رسالتهم إلى هيئة رئاسة مجلس الخبراء، أن "معاليكم، تعلمون أنه في الأشهر الأخيرة، قد أكد أعضاء البرلمان مرارًا وصراحة عدم قدرتهم على حل مشاكل الناس، لأنه، حسب قولهم، الرئيس نفسه لا يريد التعاون في حل مشاكل الشعب، لذا فإن تدخل كبار القوم ضرورة لا يمكن تجاهلها".

وفي جزء آخر من رسالتهم، أشاروا إلى ما سموه "الأمر المؤكد" للمرشد، فيما يتعلق بمطالب الخبراء من مؤسسات النظام الأخرى، مشددين على أن توصية علي خامنئي "ضاعفت" من "المسؤولية الدينية والقانونية" لأعضاء مجلس الخبراء، وأنه "من المناسب لهم اتخاذ قرارات حاسمة وفعالة على الفور وقبل فوات الأوان من خلال عقد اجتماع للخبراء".

هذا ولم يعلق الموقعون على الرسالة على مضمون "قراراتهم الحاسمة والفعالة" المقترحة، لكنهم أشاروا ضمنًا إلى عدم كفاءة الحكومة والبرلمان في الوضع الراهن.

يشار إلى أن مجلس الخبراء يعقد، عادةً، اجتماعين سنويين في الأسابيع الأخيرة من الصيف والأسابيع الأخيرة من الشتاء كل عام. لكن في مارس (آذار) 2019، أعلنت هيئة رئاسة مجلس الخبراء أنها ألغت جلستها بسبب انتشار فيروس كورونا، وبناءً على توصية المسؤولين في وزارة الصحة.