في رحلة إلى واشنطن.. نتنياهو يتجنب الهبوط في أوروبا خوفاً من اعتقاله

شفق نيوز/ يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسفر إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء كلمة في الكونغرس في 24 يوليو/ تموز الجاري، لكن يبدو أن الرحلة ستكون مباشرة دون الهبوط في أي دولة أوروبية خوفاً من اعتقاله إذا صدرت مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو سيتجنب التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، وذلك خشية الاعتقال.

وقالت الهيئة إن رئاسة الوزراء بحثت ما إذا كانت الطائرة الحكومية قادرة من الناحية القانونية، على الهبوط في محطة أوروبية في طريقها لواشنطن.

كما أضافت أن تلك الخطوة جاءت بعدما اكتشفت السلطات هذا الشهر، أن طائرة رئيس الوزراء غير قادرة بعد على القيام برحلة مباشرة عبر المحيط الأطلسي من تل أبيب إلى واشنطن وهي مليئة بالركاب من الوفد المرافق لنتنياهو.

وكان نتنياهو قد درس فكرة التوقف في أوروبا بدول أعلنت أنها لن تتجاوب مع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مثل التشيك والمجر.

إلى ذلك، بينت هيئة البث أن نتنياهو فضل تجنب التوقف تماما والقيام برحلة مباشرة رغم ضرورة التقليص الحاد في عدد الركاب على متن الطائرة في الرحلة المباشرة.

وستحمل الطائرة على متنها 60 راكبا كحد أقصى لتتمكن من القيام برحلة مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن، فيما من المتوقع أن يسافر بقية أفراد الوفد المرافق على رحلات جوية عادية.

ومن المتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي في 24 يوليو الجاري، ويلتقي خلال الزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قال في بيان صدر خلال مايو الماضي، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قادة من حماس.

وأعرب خان عن اعتقاده بأن نتنياهو وغالانت، و3 من قادة حماس هم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.