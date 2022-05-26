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في ذكرى مقتل فلويد.. بايدن يوقع مرسوماً يمنع اسلوب الخنق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-26T05:28:06+0000
في ذكرى مقتل فلويد.. بايدن يوقع مرسوماً يمنع اسلوب الخنق

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوماً لإصلاح الأجهزة الأمنية وذلك في الذكرى الثانية لمقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" على يد رجل شرطة أبيض.

وعلى حسابه في موقع "تويتر" كتب بايدن يقول: "لقد وقعت للتو أمراً تنفيذياً لإجراء أهم إصلاح للشرطة منذ عقود، سيزيد من مساءلة ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين، ويحظر أسلوب الخنق، ويحد من القدرة على دخول المباني دون إشعار مسبق، وغير ذلك الكثير"،  مشددا على أن المرسوم الذي جرى التوقيع عليه "يحفز العاملين في أجهزة الأمن على مستوى الولايات والبلديات" لاتخاذ نفس التدابير.

وكان المكتب الصحفي للبيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق بأن أمر بايدن  ينص أيضا، من بين أمور أخرى، على إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول سوء سلوك الشرطة، ويجعل حمل الكاميرات المثبتة على جسم الشرطي أمرا إلزاميا، ويفترض الموافقة على معايير جديدة تحد من استخدام القوة، ويقوّم ويوسع القيود المفروضة على شراء المعدات العسكرية من قبل خدمات إنفاذ القانون.

يذكر أن رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، استخدموا في 25 مايو/ ايار 2020 أسلوب الخنق لاعتقال الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، ما أدى إلى وفاته بعد وقت قصير في المستشفى.

وإثر هذا الحادث اندلعت احتجاجات حاشدة في الولايات المتحدة ضد قسوة السلطات تجاه السود، ورافقت التظاهرات الاحتجاجية اشتباكات مع رجال الشرطة وحصلت وقائع نهب وتخريب عديدة.

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