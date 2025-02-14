في ذكرى مقتل الحريري.. ماذا يفعل صدام حسين في بيروت؟

شفق نيوز/ شهد إحياء ذكرى اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري، في العاصمة اللبنانية بيروت، رفع يافطة "غريبة"، ضمت صور بعض قادة الدول الحاليين، إلى جانب صورة رئيس النظام السابق في العراق صدام حسين.

وقد تجمع اللبنانيون في ساحة الشهداء وسط بيروت، لإحياء هذه المناسبة، وفيها حمل أحد أبناء بلدة عرسال صورة جمعت شخصيات عربية: وهي رفيق الحريري ونجله سعد الحريري، والرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس النظام السابق صدام حسين.

وخلال الفترة الماضية، جرى رفع صورة صدام حسين في أكثر من مكان في لبنان، وبجانبه صورة الشرع، في خطوة اعتبرت من وسائل إعلام لبنانية، بأنها تشير إلى الاحتفال بسقوط نظام الأسد، الذي كان معاديا لصدام حسين.