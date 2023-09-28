في ذكرى الحرب.. الجيش الإيراني يكشف عن إسقاط 650 طائرة عراقية

شفق نيوز / كشف نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحرب الثمانينيات ضد العراق.

وقال إلهامي، في تصريحات صحفية تناولتها وسائل إعلام إيرانية، إن "في مرحلة الحرب المفروضة من قبل نظام صدام ضد إيران خلال الفترة 1980-1988، بالإجمال أسقط الدفاع الجوي أكثر من 650 طائرة من مختلف أنواع الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الشحن العسكرية المعادية".

واعتبر المسؤول العسكري الإيراني، ذلك بأنه إنجاز وشرف كبير، مردفاً بالقول: "أجبرنا العدو على إعادة بناء قوته الجوية ثلاث مرات، وفي الربع الأول من الحرب وحده، أسقطنا أكثر من 100 طائرة بعثية معادية".

وأضاف: "سقط لدينا 17 شهيداً في جزيرة خارك فقط من اجل ان لا يتوقف تدفق صادرات النفط.. إن أحد أكبر إنجازاتنا هو التصدي لهجمات على جزيرة خارك بعدد ايام الحرب وهي 2888 يومًا ، وهذا جزء فقط من خدمات الدفاع خلال سنوات الحرب.

وأشار العميد الهامي، إلى "تحكم ورصد وتوجيه وإدارة أكثر من 2.500.000 رحلة جوية من قبل الدفاع الجوي"، مستدركاً بالقول: "من دواعي فخرنا أن نقول إنه خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني، لم يتم إغلاق حتى مطار واحد من مطارات البلاد".

ولفت إلى أن "في العمليات القيمة التي تم تنفيذها خلال (الدفاع المقدس)، كان توفير المظلات الدفاعية لقوات العمليات السطحية مهماً جداً"، مردفاً: "أسقطنا نحو 65 طائرة معادية في عملية (بيت المقدس)، ويمكن رؤية هذه المسألة في جميع أنواع العمليات، مثل (الفتح المبين) و(الفجر 8)".

وعن الوضع الحالي للدفاع الجوي قال: "تقدمنا اليوم مدين لدماء الشهداء، وفي المجالات المتخصصة للدفاع الجوي والتي تشمل الكشف والتحديد والاعتراض والاشتباك، اعتمدنا على قدرتنا الذاتية مائة بالمائة، واليوم نمتلك أحدث الرادارات في مجال الكشف. وفي مجال تكنولوجيا التحكم، نمتلك شبكة ديناميكية وحديثة تحت عنوان منظومة "النبي الاعظم (ص)".

وقال نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش: "نحن لا نعتمد على أي دولة في مجال الطائرات بدون طيار اليوم، يمكننا أن نقول بكل فخر أن الجيش الإيراني، لديه أطول تاريخ في استخدام الطائرات بدون طيار، اليوم نمتلك بعضًا من أفضل الطائرات، بما في ذلك أعلاها تحليقاً".