في دمشق.. القبض على مسؤول "الأمن السياسي" بنظام الأسد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم الجمعة، إلقاء القبض على المسؤول عن "الأمن السياسي" في النظام السابق رياض حسن في العاصمة دمشق.

يأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الجمعة، إطلاق حملة أمنية واسعة في مناطق من البلاد، لملاحقة من وصفتهم بـ"بقايا نظام الأسد".

وقالت الإدارة إن مثل هذه الحملات تهدف إلى "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد".

وشنت السلطات الجديدة حملات مشابهة في مناطق متفرقة من سوريا، بما في ذلك منطقة الساحل غربي البلاد، معقل الطائفة العلوية.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعتقال "شخصيات كبيرة من بقايا نظام الأسد ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري".