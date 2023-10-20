في خطاب إلى الأمة.. بايدن يهاجم حماس وبوتين وإيران

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب إلى الأمة، مساء الخميس، أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين"، مؤكداً أن "سكان غزة بحاجة ماسة للغذاء والماء والدواء".

وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا".

وهنا أبرز ما جاء في خطاب بايدن:

-أمريكا تسعى بكل السبل لإعادة الرهائن إلى الوطن.

-أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن أمريكا لا تزال ملتزمة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

-حماس وبوتين تجمعهما الرغبة في إبادة الديمقراطيات المجاورة.

-التأكد من نجاح إسرائيل وأوكرانيا أمر جوهري للأمن القومي الأمريكي.

-سنستمر في تحميل إيران المسؤولية.

-سنتأكد من أن القبة الحديدية تواصل حراسة سماء إسرائيل.

-لا يمكن أن ندع السياسة الحزبية تعرقل مسؤوليتنا كأمة عظمى.

-الاتفاق على إرسال أول شحنة من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

-لا يمكن تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء.

-الاعتداء على إسرائيل يشبه الوحشية في أوكرانيا.