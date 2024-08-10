في خضم المقاطعة.. ماذا يحدث داخل مطار بيروت؟

شفق نيوز/ رغم التغييرات الاستثنائية على حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب المخاوف من حدوث أي حربٍ بين لبنان وإسرائيل، تستمرّ الحركة بشكل طبيعي داخل المطار.

وتقول وسائل إعلام لبنانية، إن جميع الموظفين في مختلف الأقسام والشركات، ما زالوا ملتزمين بالحضور بشكل يومي وضمن الترتيبات اليومية المعتادة.

ويؤكد موظفون في المطار، لموقع "لبنان24" أنَّ المخاوف من نشوب حرب لن تمنعهم من تأدية واجبهم، مشيرين إلى أنَّ هناك خطة طوارئ موجودة في حال حصول أي أمر.

كذلك، ذكر أحد الموظفين أنَّ "إدارة المطار تعمل بشكلٍ دائم مع وزارة الأشغال العامة وشركة "طيران الشرق الأوسط"، على تفعيل الاجتماعات الطارئة بشكل مستمر لمتابعة كافة الأوضاع والتبديلات على صعيد حركة الطيران"، وأضاف: "الأساس أيضاً هو أنَّ كافة الإجراءات المتخذة ضمن المطار تأتي بمواكبة من القوى الأمنية، وبالتالي ما نشعر به هو أمرٌ مُطمئن".

كما نقل موقع "لبنان24" عن مديرة إحدى مكاتب السفر، إن الحجوزات تراجعت لكنها مُستمرة، موضحة أنَّ هناك حركة سياحية لافتة خصوصاً أن الكثير من اللبنانيين انتقلوا إلى شرم الشيخ في مصر لقضاء شهر آب.

ووفقاً لها، فإن التبديلات على حركة الطيران لم تؤدّ إلى إرباك في أوساط المسافرين لسبب واحد وهو أن شركة "الميديل إيست" تُطلع المعنيين يومياً على جداول الرحلات، ما يجعلهم على تماسٍ مباشر مع أي تغيير بشكلٍ سلس.

ومؤخراً، تزايدت الدعوات لحض الرعايا الأجانب على مغادرة لبنان في ظل مخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.

ودعت السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية ودول اخرى خلال الأيام الماضية رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا.

كذلك، دعت كندا رعاياها إلى "تفادي أي زيارة لإسرائيل"، وكانت طلبت نهاية حزيران/يونيو من رعاياها مغادرة لبنان، كما أعلنت السفارة البريطانية سحب عائلات دبلوماسييها من بيروت بصورة مؤقتة.

وألغت شركات طيران عدة رحلاتها إلى بيروت، من بينها شركة لوفتهانزا الألمانية حتى 12 أغسطس/آب كما مدّدت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة ترانسافيا تعليق الرحلات حتى الثلاثاء، وستقطع الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتبارا من الاثنين. وستلغي شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الليلية إلى بيروت مؤقتا.