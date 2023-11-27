في آخر أيام الهدنة.. صفقة تبادل الأسرى عالقة

شفق نيوز / أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بأن مفاوضات إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن صفقة تبادل الأسرى ما تزال مستمرة حتى اللحظة ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

وجاء في تدوينة لمكتب نتنياهو، عبر منصة "إكس": "ما تزال المفاوضات المتعلقة بقائمة أسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تستعد حركة حماس للإفراج عنهم اليوم قائمة حتى اللحظة، ولم يتم التوصل على اتفاق بهذا الشأن، ونحاول وضع الخطوط العريضة بهذا الصدد".

وأضاف البيان: "ندرك جيدا مقدار التوتر السائد بين العائلات وسننشر معلومات إضافية عندما يكون ذلك ممكنا، ونطالب بالامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة".

وبدأ يوم الجمعة الماضي، العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، تم خلالها تبادل 50 أسيرا إسرائيليا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا (نساء واطفال)، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأفرجت"حماس" في اليوم الأول من عن 13 أسيرا إسرائيليا، و10 مواطنين من تايلاند وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 أسيرا (نساء وأطفال) من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا(نساء وأطفال) مقابل إفراج "حماس" عن 13 اسيرا إسرائيليا و4 محتجزين تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 أسيرا، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 أسيرا فلسطينيا(نساء وأطفال) من سجونها.