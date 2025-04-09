"في حال لم تبرم اتفاقاً".. ترامب: إسرائيل ستكون قائد الهجوم العسكري على إيران

شفق نيوز/ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً الأربعاء باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي.

وقال في تصريح للصحفيين في مكتبه بالبيت الأبيض: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والخيار العسكري مطروح إذا لم تبرم اتفاقا".

ولفت إلى أن إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق، وقال: "إسرائيل ستكون قائد الهجوم العسكري على إيران، فى حال لم تتخل طهران عن البرنامج النووى".

وخلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، حث ترامب طهران على التوصل لاتفاق خلال المفاوضات التي كان من المتوقع أن تجري في عُمان، قائلا: "إذا لم تنجح المفاوضات، أعتقد حقا أن ذلك سيكون يوما سيئا جدا لإيران".