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في حادث مأساوي.. عائلة كاملة تنهي حياتها شنقاً في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-09T07:50:23+0000
في حادث مأساوي.. عائلة كاملة تنهي حياتها شنقاً في إيران

شفق نيوز/ أعلنت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة انتحروا بمدينة ”نجف آباد“ بمحافظة أصفهان وسط إيران.

ونقلت شبكة "إرم" عن وكالة أنباء ”جوان“، أن ”السلطات الأمنية عثرت أمس الجمعة على جثث لخمسة لأفراد من عائلة واحدة بمدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان“.

ووفقا للوكالة، فإن الأشخاص الذين انتحروا هم ”سيدة وفتاتان وصبي وطفل، وجميعهم أفراد من عائلة واحدة وأقدموا على الانتحار شنقًا“.

وأضافت ”بحسب الأدلة المتوفرة، فقد مرت عدة أسابيع على حدوث ذلك“.

وبحسب مصادر مطلعة للوكالة الإيرانية ”تم توقيف شخص متعلق بالقضية، ولا يزال سبب وفاة هؤلاء الخمسة قيد التحقيق“.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت سكرتيرة ”لجنة منع الانتحار“ في الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران ”مريم معصومي“، إنه ”منذ عام 2004، كان الانتحار في ازدياد، وتوجد أعلى نسبة انتحار في فئة العاملين لحسابهم الخاص والعاطلين وربات البيوت، ما يؤكد دور الوضع الاقتصادي غير المستقر في الانتحار“.

وأضافت معصومي ”100 ألف شخص ينتحرون كل عام في البلاد، وهذه هي أحدث إحصائية قدمتها وزارة الداخلية، حول معدل الانتحار في إيران“.

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