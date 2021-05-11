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في حادث لم تتضح دوافعه.. 9 قتلى في إطلاق نار بمدرسة روسية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-11T09:20:27+0000
في حادث لم تتضح دوافعه.. 9 قتلى في إطلاق نار بمدرسة روسية

شفق نيوز/ أسفرت عملية إطلاق نار داخل مدرسة في مدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالات الأنباء.

وبحسب ما نقلت وكالات الإعلام الروسية، نقلا عن خدمة الطوارئ، فإن من بين القتلى ستة تلاميذ ومدرس.

وتعد قازان، الواقعة في جنوب غرب البلاد، أحد أكبر المدن الإسلامية في روسيا.

https://twitter.com/CuisineRoyale2/status/1392017499647057920

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن "شخصين لم تحدد هويتهما أطلقا النار، وفق المعلومات الأولية، وهناك ضحايا".

وأظهر مقطع مصور لحظة توقيف الشرطة لأحد المشتبه بهما في إطلاق النار.

وكانت وكالة إنترفاكس نقلت عن مصدر قوله إنه كان هناك مهاجمان وإن الثاني ربما ما زال داخل المبنى.

https://twitter.com/XSovietNews/status/1392014828991139841

ولاحقا، أفادت "رويترز" عن مقتل مطلق النار الثاني.

وقال مصدر في قوات الأمن لوكالة تاس "تمّت تصفية المهاجم الثاني الذي استهدف مدرسة قازان وكان متحصناً في المبنى".

وأكدت وكالة "ريا نوفوستي" اعتقال الشرطة فتى، مشيرة إلى وقوع انفجار أيضا إلى في المدرسة. فيما لم تتضح دوافع الحادث بعد.

https://twitter.com/leonidragozin/status/1392016213291769856

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